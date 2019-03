Sylvie Meis: Enthüllt! Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Tageslicht!

Reddit this

Jetzt ist raus! Erst kürzlich machte die Nachricht die Runde, dass sich Sylvie Meis und Bart Willemsen heimlich das Jawort gegeben haben. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Haben sie "Ja" gesagt, oder haben sie nicht? Erst kürzlich ließ die Liebes-Bombe platzen und berichtete, dass sie in Bart Willemsen einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Danach machten immer wieder Hochzeits-Spekulationen um die beiden die Runde. Doch ist Sylvie Meis wirklich vor den Traualtar getreten?

Sabia Boulahrouz nackt: So heiß sind ihre "Playboy"-Fotos!

Sylvie Meis: Heimlich Hochzeit mit Bart?

Bei der Premiere des Filmes "Misfits" in Köln zeigte sich Sylvie Meis nun zum ersten Mal mit ihrem Bart auf dem Red Carpet und ließ damit alle Fan-Herzen höher schlagen. Vor allem jedoch eine Frage stand dabei im Fokus des Geschehens: Sind Sylvie und ihr Bart bereits verheiratet? Erst vor einigen Tagen verkündete " .de", dass sich die beiden heimlich das Jawort gegeben haben. Doch stimmt das wirklich?

Sylvie Meis: Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Wie nun das Management von Sylvie Meis erklärt, ist an den Hochzeitsgerüchten mit Bart absolut nicht dran. So heißt es gegenüber "Bunte.de": "Das ist Schwachsinn, sie sind nicht verheiratet." Wie schade! Ob Sylvie ihrem Bart in diesem Jahr dennoch das Jawort geben wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt auf das erste Hochzeitsbild der beiden...