Sylvie Meis: Erneutes Liebes-Aus! Das sind die Gründe für die Trennung

Gegenüber "RTL Boulevard" hat Wim Beelen das Liebes-Aus von Sylvie Meis bestätigt. Am Dienstag soll sich das Paar endgültig getrennt haben, nachdem sie noch Silvester zusammen in Dubai verbracht haben.

Doch was ist der Grund für das überraschende Beziehungsende? "Das Leben, das sie führt, ist einfach nicht mein Leben. Ich bin einfach Wim und mein Leben ist einfach mein Leben. Und das wird sich auch nicht ändern", hat der Unternehmer gegenüber "RTL Boulevard" verraten. Bereits in der Vergangenheit äußerte er sich über das Leben im Scheinwerferlicht kritisch. Die niederländische Nachrichten-Website "AD" zitiert Wim Beelen: "Im Idealfall möchte man sich in Ruhe kennenlernen. Aber die Publicity zwingt einen, sich zu beeilen. Plötzlich muss man allen erklären, dass man zusammen ist. Auch den Kindern, der Ex-Frau."

Doch im Streit gehen Sylvie Meis und Wim Beelen nicht auseinander. Sie wollen in Zukunft befreundet bleiben. Und der Unternehmer schätzt seine Ex sehr. Sylvie sei eine "wirklich supernette, süße, unglaubliche kluge Frau".

Sylvie Meis selbst hat sich zur Trennung noch nicht geäußert.