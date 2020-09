Sylvie Meis: Erste Bilder vom Standesamt aufgetaucht!

Die vergangen Zeit war für Sylvie alles andere als leicht. So war es lange unklar, in wie weit die Hochzeit in diesem Jahr mit ihrem Niclas in Italien stattfinden kann. Auf Grund der Corona-Krise mussten die beiden immer wieder die neusten Entwicklungen abwarten. Doch am Ende wurde alles gut! So geben sich die beiden Turteltauben am 19.09. das Jawort und besiegeln ihre Liebe mit dem Eheversprechen. Und wie es scheint, sind die beiden schon jetzt damit beschäftigt, alles für ihren großen Tag vorzubereiten...