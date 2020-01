Sylvie Meis: Erste Hochzeits-Details enthüllt!

und Niclas Castello schweben auf Wolke sieben. Obwohl das Paar noch nicht sehr lange zusammen ist, will es sich in diesem Jahr das Ja-Wort geben. Der 41-Jährige hielt vor wenigen Monaten in Los Angeles um die Hand seiner Liebsten an.

Erste Hochzeits-Details enthüllt

Im Interview mit „VIP“ verrät Sylvie die ersten Details zur Trauung. „Es wird eine ganz intime, kleine Hochzeit im privaten Kreise. Es wird nicht –wie alle denken- ein Riesen-Showbiz-Zirkus. Wird’s nicht. Es wird wirklich romantisch und intim“, erklärt sie. Über ihr Hochzeitskleid will Sylvie noch nicht viel verraten. Aber: „Es wird alle ein bisschen überraschen!“

Natürlich fragen sich viele Fans, ob sie sich nach der Hochzeit an einen neuen Nachnamen gewöhnen müssen. Doch es besteht kein Grund zur Sorge! Sylvie verrät: „Es darf klar sein, dass ich in der Öffentlichkeit immer Sylvie Meis sein werde und wie wir uns privat so nennen, bleibt privat.“

