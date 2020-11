Sylvie Meis: Flucht aus der Ehe

Wie sie den Spagat zwischen Job und Liebe wuppt? „Wir sehen uns so oft es irgendwie geht und versuchen dann die beste Zeit gemeinsam zu verbringen.“ Bei so vielen Jobs ist das allerdings schwierig, denn der Pop-Art-Künstler bereitet laut Sylvie wichtige Ausstellungen vor. Oft sehen sich die beiden aktuell also nicht. „Ich habe aber das Glück, dass mein Mann mich bei all meinen Plänen und Ideen unterstützt – und ich ihn natürlich auch!“

Bleibt nur zu hoffen, dass bei so viel Action und Arbeit die Liebe nicht auf der Strecke bleibt – und es ein böses Erwachen gibt…