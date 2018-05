Sylvie Meis: Fotos aufgetaucht! Ihre Fans sind geschockt!

Huch, was ist denn mit Sylvie Meis passiert? Die schöne Blondine ist eigentlich für ihr makelloses Aussehen bekannt. Immer wieder kann sie dabei ihre Fans bei öffentlichen Auftritten von sich verzaubern. Einer ihrer neusten Schnappschüsse hingegen, wirft ein ganz neues Licht auf die Beauty. Ihre treuen Anhänger gehen dabei sogar so weit, dass sie Sylvie dafür in eine harte Kritik nehmen!

Sylvie Meis: Bittere Sucht-Beichte

Sylvie Meis: Dieses Foto sorgt für Aufsehen

Dass Sylvie ihre Fans immer wieder mit heißen Schnappschüssen von sich verwöhnt, ist keine Seltenheit. Oft ist die Schönheit dabei zu sehen, wie sie sich lasziv in Szene setzt. So auch jetzt! Doch während Sylvie sonst für ihre Bilder meist mit Komplimenten überschüttet wird, muss sich die schöne Niederländerin nun einer harten Fan-Kritik stellen. Ihre sonst so treuen Anhänger sind dabei der Meinung, dass das Foto einfach nur furchtbar sei.

Der Grund dafür: In Sylvies "Instagram"-Account teilt die Schönheit nun ein Foto von sich, welches sie in einem sexy Bikini am Strand zeigt. Während ihre Figur dabei definitiv in Top-Form ist, scheinen ihre Followers von einem Detail jedoch überhaupt nicht begeistert zu sein: Ihrem Gesicht. Sie sind dabei der Meinung, dass es Sylvie zu stark bearbeiten ließ...

Sylvie Meis: Harte Kritik durch ihre Fans

Obwohl Sylvies Fans sonst immer hinter der 40-Jährigen stehen, muss sich die Blondine nun einer harten Kritik zu ihrem "Photoshop"-Gesicht stellen. So schreiben ihre Followers: "Hilfe ... Photoshop ... mit Absicht inkognito?" sowie "Silvie ist das dein Ernst? Ist das die Wunschfrau, die die Männer mögen.... Nie alternd, keine Falten... Ja nicht mal einen Nabel..... Eine Mischung von vielen Frauen in einer Person.... Was, liebe Silvie, bezweckt du mit diesem Post...? Kannst du nicht deine Bademode präsentieren, wie du bist.. . Oder bist du nicht passend für deine Mode?" Ehrliche Worte, die den Fan-Unmut auf den Punkt bringen. Was Sylvie über diese Vorwürfe denkt, ist nicht bekannt. Fakt ist jedoch: "Photoshop" hat sie Schönheit eigentlich gar nicht nötig...