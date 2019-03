Sylvie Meis: Heimliche Hochzeit?

Reddit this

und ihr Schatz Bart Willemsen haben gerade ihren ersten offiziellen Red Carpet-Auftritt als Pärchen absolviert. Und sorgen gleich für ein süßes Gerücht...

Sylvie Meis: Bitteres Dessous-Desaster!

Sylvie Meis: Hochzeit mir Bart Willemsen?

Bei dem Auftritt von Sylvie Meis und Bart wird gekuschelt und gegrinst. Die beiden wirken wie zwei verliebte Teenies. Doch sie können nicht von dem ablenken, was Fotografen und Fans sofort ins Auge sticht! Bart trägt einen auffälligen, goldenen Ring an seinem linken Ringfinger. Und Sylvie? Auch die hat ein neues Schmuckstück! Sie trägt es allerdings am kleinen Finger. Zur Ablenkung? Haben die beiden etwa heimlich Ja gesagt?

Sylvie Meis lacht und schweigt!

Auf eine mögliche Hochzeit angesprochen, fängt Sylvie Meis an zu lachen und wird sofort von ihrer Managerin gescheucht. Ganz schön auffällig!

Die beiden kommen übrigens gerade erst aus einem romantischen Pärchenurlaub zurück! Etwa den Flitterwochen? Man darf gespannt sein...