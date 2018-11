Reddit this

ist definitiv kein Kind von Traurigkeit. Ständig hat sie einen neuen Mann an ihrer Seite. Erst im August trennte sie sich nach nur drei Monaten Beziehung von ihrem spanischen Freund Manuel Campos Guallar. Im Oktober löste sie ihre Verlobung mit mit Charbel Aouad. "Sylvie und die Männer - Das ist so ein Running Gag. Ich weiß, die Liste ist lang", gibt sie gegenüber . Doch wie sieht es momentan in ihrem Liebesleben aus? Ist sie etwa wieder vergeben?

Sylvie Meis: Liebes-Sensation! Sie lüftet ihr Geheimnis!

Heiße Küsse mit Bachelor Sebastian Pannek

Jetzt wurde sie mit niemand Geringeren als Ex-"Bachelor" erwischt. Zärtlich schmeißt er sie aufs Bett - und küsst sie auf Nacken und Hals. Doch wer jetzt auf eine süße Liebesgeschichte zwischen den beiden hofft, wird enttäuscht. Die Aufnahmen sind rein beruflich! In der nächsten Folge von "Sylvies Dessous Models" sollen die Kandidatinnen mit Sebastian eine Liebesszene spielen. Klar, dass Sylvie ihren Mädels erstmal zeigen musst, wie man vor der Kamera auf Tuchfühlung geht. Doch nicht von allen Performances ist Sylvie überzeugt. "Ich möchte eingreifen, das ist zu viel Sex", urteilt sie im RTL-Trailer.

Wen sie damit meint und welche Mädels es in die nächste Runde schaffen? Das zeigt sich am 28. November, ab 20:15 Uhr bei RTL.