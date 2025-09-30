Sylvie Meis: Hochzeit Nummer 3? Jetzt spricht sie Klartext!
Aller guter Dinge sind drei? Nicht bei Sylvie! Denn sie verrät: Im Brautkleid werden wir sie wohl nicht mehr sehen …
Noch eine Hochzeit? Sylvie Meis ist da skeptisch …
Wenn es um Glamour, große Gefühle und heiße Flirts geht, weiß sie ganz genau, wie der Hase läuft: Sylvie Meis (47) steht wieder als Moderatorin von „Love Island VIP“ vor der Kamera. Doch während ihre Kandidaten auf der Suche nach der ganz großen Liebe sind, überrascht Sylvie selbst mit einem sehr ehrlichen Geständnis: Sie will nicht mehr heiraten! Dabei galt Sylvie lange als absolute Romantikerin …
Sylvie Meis will nicht mehr heiraten
Mit nur 27 Jahren heiratete sie Fußballstar Rafael van der Vaart (42), den Vater ihres Sohnes Damián (19). Damals schien das Glück perfekt: ein Traumpaar im Rampenlicht, Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich, eine Liebe, die nach für immer aussah. Doch nach acht Jahren war Schluss – und die bittere Trennung wurde zur öffentlichen Schlammschlacht.
Später wagte Sylvie noch einmal den großen Schritt: 2020 gab sie Künstler Niclas Castello (47) das Ja-Wort. Eine Märchenhochzeit in Florenz, romantische Designer-Robe, internationale Presse – alles, was das Glamour-Herz begehrt. Doch auch dieses Glück war nicht von Dauer. Schon nach drei Jahren folgte das Ehe-Aus.
Heute klingt Sylvie deutlich abgeklärter. „Ich glaube mit ganzem Herzen an die Liebe. Aber ich bin realistisch geworden“, gesteht sie im exklusiven Interview mit „Closer”. „Ich habe den Vater meines Sohnes geheiratet, weil ich fest an das ‚Forever‘ geglaubt habe. Und dann hat es nicht funktioniert. Deshalb würde ich das nie wieder so klar sagen.“
„Ich langweile mich schnell”
Dass sie dennoch nicht einsam durchs Leben geht, zeigt ein Blick in ihr Privatleben: Die Moderatorin ist frisch verliebt und genießt ihr Glück an der Seite ihres neuen Partners, des Unternehmers Patrick Gruhn (33). Über Details spricht sie zwar zurückhaltend, doch eines wird schnell klar: Sie glaubt weiter an die Liebe – nur nicht mehr an den Trauschein. Bei der Frage nach einer dritten Hochzeit kommt Sylvie ins Grübeln: „Uff… Vielleicht würde ich noch mal heiraten, für das Kleid“, sagt sie lachend. Und fügt hinzu: „Aber dann lieber eine schöne Love-Party! Dieser ganze Papierkram und das Vertragliche … Also im Moment würde ich Nein sagen.“
Wenn Sylvie über die Liebe spricht, merkt man: Die Erfahrungen haben Spuren hinterlassen. Ihr ist bewusst, dass Beziehungen heute komplizierter sind als früher: „Es gibt zu viel Ablenkung, ständig DMs, ständig neue Möglichkeiten. Und Frauen sind unabhängiger geworden. Sie bleiben nicht mehr einfach, weil man es so macht. Beziehungen müssen heute wirklich funktionieren. Sonst gehen wir.“
Was für sie das Geheimnis einer langen Partnerschaft ist? „Freundschaft, Gemeinsamkeiten. Dass man zusammen lacht, sich mag, Alltag teilen kann.“ Und ganz wichtig: „Es darf nie langweilig werden. In meinem Fall: wirklich nie.“ Sylvie ist anspruchsvoll, das gibt sie offen zu: „Ich liebe das Märchenhafte, das Leichte, das Schöne. Ich langweile mich schnell. Das ist nicht einfach mit mir.“ Trotzdem bleibt sie eine leidenschaftliche Kämpferin für die Liebe – nur eben ohne Garantie auf die Ewigkeit. „Ich hoffe es, ja. Aber ich verspreche es nicht mehr“, so Sylvies Liebes-Fazit. Denn am Ende geht es doch darum, die Magie der Liebe auszukosten – egal, wie lange sie dauert.
