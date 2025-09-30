Was für sie das Geheimnis einer langen Partnerschaft ist? „Freundschaft, Gemeinsamkeiten. Dass man zusammen lacht, sich mag, Alltag teilen kann.“ Und ganz wichtig: „Es darf nie langweilig werden. In meinem Fall: wirklich nie.“ Sylvie ist anspruchsvoll, das gibt sie offen zu: „Ich liebe das Märchenhafte, das Leichte, das Schöne. Ich langweile mich schnell. Das ist nicht einfach mit mir.“ Trotzdem bleibt sie eine leidenschaftliche Kämpferin für die Liebe – nur eben ohne Garantie auf die Ewigkeit. „Ich hoffe es, ja. Aber ich verspreche es nicht mehr“, so Sylvies Liebes-Fazit. Denn am Ende geht es doch darum, die Magie der Liebe auszukosten – egal, wie lange sie dauert.