Sylvie Meis: Hochzeits-Drama! Sie bestätigt die traurigen Neuigkeiten

Der geheime Hochzeitsplan

Schon ihr Junggesellinnenabschied fiel wegen Corona eher klein aus. „Ich war nur mit den Hamburger Girls im ‚Weissenhaus Resort‘ an der Ost see“, erzählt Sylvie. Auch die Hochzeit in Florenz wird nur im kleinsten Kreise stattfinden. „Wir hatten das aber schon von Anfang an so geplant“, so die Braut in spe. Nach der Trauung im Garten geht es für das Paar übrigens gleich weiter in die Flitterwochen. „Wir fliegen direkt am nächsten Tag nach Capri“, schwärmt Sylvie. „Die erste Woche als Mann und Frau verbringen wir in einem traumhaften Hotel an einer Klippe mit Blick über die ganze Stadt.“ Worauf sich Sylvie als Ehefrau am meisten freut? „Gemeinsam die Zukunf t zu planen! Niclas ist die Liebe meines Lebens. Ich bin unfassbar glücklich!“