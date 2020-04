Reddit this

Sylvie Meis: Ihr Glück liegt in Scherben!

Oh je! Traurige Nachrichten von Sylvie Meis und ihrem Niclas Castello!

Arme ! Wie die nun verrät, muss sie mit ihrem Verlobten Niclas Castello einen herben Tiefschlag verkraften!

Sylvie Meis und Niclas schwebten im Liebes-Glück

Es hätte alles so schön sein können! Erst im vergangen Jahr im tauchten einige Bilder auf, die Sylvie mit ihrem neuen Freund Niclas Castello zeigten. Wie das Paar einige Monate später verkündete, gaben sie sich das Verlobungs-Jawort und planten ihrer Hochzeit für Juni 2020. Doch durch die aktuelle Situation kommt alles anders. Wie Sylvie nämlich nun berichtet, fällt ihre Hochzeit mit Niclas vorerst ins Wasser...

Sylvie Meis gibt trauriges Statement ab

"Natürlich ist es traurig und schade, dass wir aufgrund der aktuellen Situation die Feierlichkeiten zu unserer Hochzeit verschieben müssen", erklärt Sylvie nun gegenüber "Bunte". Doch den Kopf in den Sand stecken, kommt für Sylvie nicht in Frage. So ergänzt sie: "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben". Wann die beiden sich das Jawort geben wollen, ist noch nicht bekannt. Bleibt somit nur zu hoffen, dass Sylvie und Niclas das Warten darauf nicht allzu schwer fällt...

Oh je! Werden Sylvie und Niclas diese Hürde meistern?