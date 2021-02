Sylvie Meis: Ihr Niclas flirtet Fremd! Zerbricht ihr Glück schon kurz nach der Hochzeit?

"Bin ready, um an der Kunstwoche in Miami teilzunehmen", lässt Aubrie ihre Follower schon mal wissen. Und das gefällt Niclas natürlich, und wie! Immer wieder versieht er Aubries Instagram-Fotos mit einem roten Herz … Sicher, gemeinsame Interessen verbinden. Und Niclas bewegt sich eben in der internationalen Kunstszene. Aber muss er deshalb Herzchen an sexy Kolleginnen verschicken und sie damit anflirten? Ein einfaches "Like" würde doch eigentlich reichen … Da steckt wohl doch noch ein bisschen von dem alten Norbert Zerbs im Niclas Castello von heute: Früher, als er noch in Thüringen eine Model-Agentur führte, bezeichnete er sich selbst als "Partykönig" – und seine Mädels als "Hühner" … Es dürfte wohl klar sein, dass Sylvie die Begeisterung ihres Liebsten für schöne Kunst-Kennerinnen nicht teilt und jeder Fremdflirt – und sei er nur digital – ihre Gefühle verletzen dürfte. Zwar findet sie: "Eifersucht gehört untrennbar zur Liebe dazu", weiß aber auch: "Eifersucht darf nie zu groß werden, sonst verbrennt man sich daran!" Sie weiß, wovon sie spricht. Schließlich wurde Sylvie schon mal betrogen: 2012 bandelte ihr damaliger Ehemann Rafael van der Vaart (37) hinter Sylvies Rücken mit ihrer besten Freundin Sabia Boulahrouz (42) an. Am Ende zerbrach nicht nur die Freundschaft, sondern auch Sylvies Ehe. "Jeder kann sich vorstellen, dass ich unendlich traurig bin", sagte sie nach der Trennung im TV. Eine bittere Erfahrung, die sie garantiert nicht noch einmal machen will! Vielleicht sollte sie ihrem Niclas also öfter mal über die Schulter schauen, wenn er im Web unterwegs ist. Man weiß ja nie …