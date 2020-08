Sylvie Meis: Ihr Traum in weiß ist zerplatzt!

Ein kirchlicher Traum in weiß bleibt Sylvie bei ihrer Hochzeit mit Niclas verwehrt. So berichtet sie nun im Gespräch mit "Bunte": "Ich musste als geschiedene Frau Dokumente aus verschiedenen Städten beantragen und zur holländischen Botschaft nach Rom schicken. Geburtsurkunde, Stammbuch, Papiere meiner ersten Hochzeit, Scheidungsbestätigung sowie ein Formular vom Standesamt in Hamburg, wo ich wohne." Sie ergänzt: "Nun habe ich die Genehmigung aus Rom. Wir dürfen in Florenz heiraten. Aber nur standesamtlich, da ich katholisch und geschieden bin." Oh je! Doch ihre Vorfreude auf die Hochzeit wird dadurch nicht getrübt...