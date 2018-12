Sylvie Meis: Ist ER ihr neuer Freund?

Es wird nicht ruhig im Liebes-Leben von . Nach dem Liebes-Aus mit Sylvies Ex, Rafael van der Vaart, ging es bei Sylvie und den Männern eher turbulent zu. Umso schöner somit das neuste Foto der …

Sylvie Meis: Shitstorm! Dieses Bild sorgt für Empörung

Sylvie zeigt sich mit neuem Mann

Via " " teilt Sylvie nun einen Schnappschuss, der bei ihren Fans für jede Menge Herzklopfen sorgt. Der Grund: Sylvie ist darauf zu sehen, wie sie sich liebevoll an einen bis jetzt unbekannt Mann schmiegt. Das Foto kommentiert Sylvie mit einem roten Herz. Das so ein Bild von ihren Followern nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Sylvies Fans wünschen ihrem Idol das Liebes-Glück

Wie unter Sylvies Post deutlich wird, würden sich ihre Fans über einen neuen Mann an Sylvies Seite definitiv freuen. So kommentieren sie das Bild der Beauty mit Komplimenten wie: "Ich gönne dir dein Glück und hoffe, dass du den Richtigen gefunden hast." Laut Bild-Infos soll es sich bei dem Mann an Sylvies Seite um den Filmproduzenten Bart Willemsen handeln. Ein offizielles Statement gab Sylvie zu dem Liebes-Schnappschuss allerdings noch nicht ab. Wir können also weiterhin gespannt sein.