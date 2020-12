Sylvie Meis: Jetzt bricht ihr Lügengerüst zusammen!

Seit Mitte November gibt es Sylvies Unterwäsche auch in billig: Ihre Dessous-Kollektion liegt neuerdings in den Regalen des Discounters Aldi aus. Oder muss man besser sagen: Sie lag? Denn gerade verkündete die 42-Jährige in einer Talkshow, dass sämtliche Teile bereits nach zwei Tagen ausverkauft gewesen seien!

"Es war ein Riesen-Hit. Es ist alles weg", erzählte Sylvie stolz und hob darauf ihr Champagnerglas. Einen Trost für die Fans, die leer ausgegangen sind, hatte sie auch auf Lager: Die nächste Kollektion kommt bald. Aber Moment mal, wieso lehnt sich Sylvie so weit aus dem Fenster?! Tatsache ist nämlich: In einigen Filialen stapeln sich aktuell noch ihre BHs und Höschen. Von "ausverkauft" kann also keine Rede sein. Aber Sylvie ist bekanntlich ein Verkaufs-Profi – das Prinzip des "Verknappungs-Effekts" kennt sie also. Da werden Produkte für Kunden nämlich gleich viel begehrlicher, wenn man denkt, sie sind eigentlich schon längst weg...