Sylvie Meis: Jetzt lüftet sie ihr Beauty Geheimnis!

ist DIE schlechthin! Doch was ist eigentlich ihr Geheimnis? Vollkommen unverblümt plaudert die Blondine nun darüber, wie sie es schafft, so strahlend auszusehen...

Sylvie Meis glaubt an einen gesunden Lebensstil

Wie Sylvie nun gegenüber " " verrät, glaubt sie ganz fest an ein ausgewogenes Leben. So erklärt sie: "Ich glaube fest daran, dass ein gesunder Lebensstil auf jeden Fall hilft. Ich habe natürlich nie geraucht, ich war nie das Partygirl, ich war nie diejenige, die viel Alkohol getrunken hat. Und natürlich diese Sachen, die man machen muss, viel Wasser trinken, genügend Schlaf, das ist natürlich nicht so spannend." Und wie sieht es mit ihrem ganz persönlichen Beauty-Tipp aus?

So hält sich Sylvie Meis frisch

Während sich andere zu Botox eher bedeckt halten, hat Sylvie zu dem Thema eine ganz lockere Einstellung: "Also ich bin so, wenn ich etwas machen möchte, dann mache ich es auf jeden Fall. Und ich finde auch, jeder soll machen, was er machen will." Alles würde sie dennoch nicht verraten: "Also ich finde auf jeden Fall nicht, dass man gezwungen werden muss, alles zu teilen. Ob ich jetzt ein 'Jet Air Peeling' mache oder jede zweite Woche eine Lymphdrainage, - Massage, um meine Gesichtszüge frischer wirken zu lassen. Oder dass man, ein 'Chemical Peeling' macht."

