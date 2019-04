Sylvie Meis: Jetzt packt sie über die Trennung von Bart aus!

Die Liebe von und ihrem Freund Bart Willemsen hielt nur wenige Monate. Die beiden gehen schon seit einigen Wochen getrennte Wege. Doch was ist passiert?

Sylvie Meis: Sie bestätigt die Trennung von Bart!

Sylvie Meis über die Trennung

In einem Interview mit packt Sylvie Meis jetzt aus. "Ich kann nur sagen, dass wir immer noch Freunde sind und fast jeden Tag Kontakt haben. Da war kein Streit oder böses Blut", stellt die schöne Blondine klar. Alles friedlich also - am Ende hat es offenbar einfach nicht gepasst.

Seit der Trennung von scheint die 41-Jährige kein Glück in der Liebe zu haben. In den vergangenen sechs Jahren hatte sie sieben Beziehungen! Doch alle scheiterten!

Sylvie Meis glaubt immer noch an die große Liebe

Unterkriegen lässt sich die Moderatorin davon aber nicht. Im Gegenteil! Sie glaubt immer noch an die Liebe. "Wenn ich mir etwas wünschen würde, dann wäre es, Mr. Right zu finden. Nicht Mr. Right Now, sondern Mr. Right", so die Holländerin weiter. Und wer weiß, vielleicth läuft der ihr ja bald endlich über den Weg...