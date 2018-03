Sylvie Meis: Jetzt packt sie über Victoria Swarovski aus!

Vergangen Freitag feierte Victoria Swarovski ihr Debüt bei der beliebten Tanz-Show Let's Dance. Die 24-Jährige war dabei das erst Mal an der Seite von Daniel Hartwich zu sehen. Dass sie einen schweren Let's Dance-Einstieg haben wird, war den meisten Fans schon vorher klar. Allerdings musste sich Victoria nach der ersten Show nicht nur Kritik von einigen Let's Dance-Begeisterten anhören, auch aus den eigenen Reihen wurden Spitzen gegen die Österreicherin verteilt. Doch was denkt Ex-Let's Dance-Moderatorin Sylvie über die Sticheleien?

Victoria Swarovski nach Let's-Dance Debüt: Anfeindungen durch TV-Kollegen!

Sylvie Meis: In Gedanken bei Let's Dance

Vor der ersten Show meldete sich Sylvie Meis mit einem rührenden Instagram-Post zu Wort, in dem sie allen Let's Dance-Beteiligten viel Glück wünschte. Ihre Glückwünsche scheinen Victoria allerdings wenig Erfolg gebracht zu haben. Nach ihrem ersten Show-Auftritt musste diese sich einer Vielzahl von Anfeindungen durch die Let's Dance-Fans stellen. Auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen wurde deutlich, dass sie sich Sylvie Meis als Moderatorin zurückwünschen.

Das sich Sylvie über diese positive Resonanz freuen kann, ist verständlich. Doch was denkt sie über die Angriffe gegen Victoria?

Victoria Swarovski: Beistand von Sylvie Meis

Sylvie Meis scheint sich von den Anfeindungen gegen Victoria deutlich zu distanzieren. So packt sie gegenüber "Bild" aus: "Natürlich ist aller Anfang schwer. Ich hoffe, die Leute geben ihr eine faire Chance, ihren Platz in der Show zu finden und auszufüllen." Ehrliche Worte, die zeigen: Sylvie plädiert darauf, dass Victoria eine Chance verdient hat. Ob es für die Österreicherin in den nächsten Shows dadurch besser laufen wird? Wir können gespannt sein...