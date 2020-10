Sylvie Meis: Knallharter Schlussstrich einen Monat nach der Hochzeit

Also doch! Das frischgebackene Ehepaar liebäugelt offenbar ernsthaft damit, seinen Lebensmittelpunkt nach Kalifornien zu verlegen.

Sommer, Sonne, Strand und Shopping-Malls, so weit das Auge reicht – Los Angeles ist für Sylvie Meis ein Lieblings-Ort, an dem sie einfach nur sie selbst sein kann. Auch, dass im Restaurant öfter mal ein Hollywood-Star am Nebentisch diniert, dürfte ihr gefallen. Schon oft war sie mit ihrem Schatz dort, hat den Aufenthalt jedes Mal sichtlich genossen.

Klar, dass schnell Gerüchte laut wurden, sie könnte Deutschland den Rücken kehren. Doch damals gab’s ein gewichtiges Gegenargument: „Ich bin an erster Stelle Mama von Damián“, stellte Sylvie seinerzeit gegenüber "Closer" klar. „Er ist Teenager, die Schule ist wichtig, der Fußball ist wichtig. Ich bin am glücklichsten, wenn ich alles schön kombinieren kann. In Hamburg ist einfach unser Zuhause.“

Doch schon da wurde deutlich, dass sie sich nicht so ganz von der Idee trennen mochte. „Wer weiß, was die Zukunft bringt. Wenn Damián in zehn Jahren erwachsen ist, warum nicht? Man kann das nicht ausschließen.“

Sylvie Meis träumt von Los Angeles

Doch nun ist es schon viel früher als gedacht so weit gekommen: Damiáns Kinderzimmer in Hamburg steht mittlerweile leer. Der 14-Jährige lebt bei seinem Vater Rafael van der Vaart (37) und Ersatz-Mama Estavana Polman (28) in Dänemark, will dort seine Fußball-Karriere weiter verfolgen.

Sein Auszug scheint die Umzugs-Pläne seiner Mama neu zu beflügeln – an denen der neue Stiefpapi anscheinend heimlich schon eifrig schmiedet. Vorige Woche erst postete Niclas ein Foto seines neuesten Kunstwerks: eine Liebeserklärung an Sylvie. Darin finden sich neben Sätzen wie „I love you S.M.“ auch kryptische Daten, die Raum für Spekulation bieten. Hinter dem Kennenlern-Datum „31.05.19“ kritzelte der Künstler „31.05.80 Beverly Hills“ – vielleicht ja der Hinweis auf eine Zukunft in L.A., oder Sylvie?