Sylvie Meis: Krasser Ego-Trip! Jetzt ist ihr wirklich alles egal

Statt an jeder Luxus-Boutique mühsam den Impfnachweis aus dem Hermès Täschchen zu kramen, flüchtete die Moderatorin jetzt lieber mit Ehemann Niclas (43) in die USA, wo er auf der Kunstmesse "Art Basel" in Miami seine Werke ausstellt. Um hier reinzukommen, muss man entweder superreich, superberühmt oder superconnected sein. Wer kann dazu schon Nein sagen, wenn sich die Gelegenheit bietet…?

Sylvie jedenfalls nicht, da kann die Weltgesundheitsorganisation (WHO) aktuelle Reisewarnungen aussprechen, so viel sie will! Und wo man schon mal da ist, kann man ja auch ein bisschen Spaß am Beach haben! Dabei hat Sylvie doch in diesem Sommer schon in Los Angeles, in St. Tropez, auf Mallorca und Mykonos Sonne für die nächsten Jahre getankt… Sorry, Sylvie, das ist zwar nicht verboten – aber so richtig sauber ist diese Aktion irgendwie nicht! Erst recht nicht, wenn sich Normalbürger ohne Promi-Bonus gerade wieder mal fragen, wann sie jemals an einen Booster-Termin kommen, geschweige denn nach Übersee…