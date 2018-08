Sylvie Meis: Liebes-Aus nach 3 Monaten!

Reddit this

Vor wenigen Wochen zeigte sich noch sooo verliebt mit ihrem spanischen Freund Manuel Campos Guallar. Mittlerweile sind die Schmetterlinge im Bauch wieder verflogen!

Sylvie Meis: Traurige Liebes-Beichte!

Überraschende Trennung

"Ich bin Single", bestätigte sie der "BILD"-Zeitung. Nach nur knapp drei Monaten hat sich die 40-Jährige wieder von ihrem Millionär getrennt. Im Mai waren die beiden das erste Mal Händchen haltend auf Ibiza gesehen worden. Guallar ist Inhaber einer spanischen Investment-Company, das die Luxus-Restaurantkette "Tatel" eröffnete. Zu seinem Freundeskreis zählen u.a. Top- wie Fußballer , Tennisspieler Rafael Nadal und Sänger Enrique Iglesias.

Sylvie Meis: Drama um Sohn Damian

Ein neuer Lover, bitte!

Sylvie hat in letzter Zeit einfach kein Glück mit den Männern! Im Oktober 2017 löste sie ihre Verlobung mit Charbel Aouad nach drei Jahren Beziehung. Anschließend turtelte sie mit dem niederländischen Arzt Sander Klieverik. Doch auch diese Beziehung ging wieder in die Brüche. Sylvie gibt die Hoffnung trotzdem nicht auf. "Ich glaube an die große romantische Liebe", sagte sie kürzlich.

Jetzt stürzt sich die Moderatorin aber erstmal in die Arbeit. Aktuell werden die neuen Folgen von " " aufgezeichnet. „Ich bin mit meiner Arbeit voll ausgelastet“, erzählte sie „Das neue Blatt“. „Den Rest meiner Zeit widme ich meinem Sohn und meiner Familie.“