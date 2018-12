Sylvie Meis: Liebes-Blamage um ihren Freund Bart Willemsen

Auch das noch! Ihrer Show „Sylvies Dessous Models“ wurde bereits vorgeworfen, dass sie nur ein Abklatsch von „Germany’s Next Topmodel“ ist – nun ahmt Sylvie ihre Kollegin (45) auch noch in einem anderen Punkt nach: Sie datet einen deutlich jüngeren Mann! Erinnert stark an Heidis Liebe zum Tokio-Hotel-Jungspund (29)...

Sylvie Meis: Harte Kritik für ihre Show

Auf Twitter ergoss sich während der vergangenen Folge von „Sylvies Dessous Models“ ein regelrechter Shitstorm: Es hagelte bitterböse Kommentare wie „Diese Armbändchen wären selbst Wolfgang Petry zu peinlich“ oder „Ich weiß nicht, muss ich mich übergeben oder einfach nur lachen?“. Und immer wieder gibt es auch Anspielungen auf „GNTM“: „Mädchen zum Heulen bringen, Haare abschneiden, demütigende Challenges, unnötig in die Länge gezogene Ergebnisverkündungen … Das ist doch mal ein frisches und innovatives Showkonzept. Oh wait …“ oder „Also hier gibt es Bändchen statt Bildchen“. Ja, dass Sylvie sich für ihre Model-Castingshow bei Heidi bedient hat, fällt auch den Zuschauern auf. Doch auf solche Vorwürfe reagiert Sylvie überraschend dünnhäutig: „Wenn es jetzt heißt, es gebe eine Überlappung mit einer anderen Sendung: Oh my god, shoot me!“, zischte sie im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“.

Sylvie Meis setzt jetzt auf junge Lover

Doch es ist nicht nur ihre Show, mit der sie Model-Mama Heidi zurzeit nachahmt, auch im Privatleben tun sich verdächtige Parallelen auf: Laut niederländischen Medien datet sie den Filmproduzenten Bart Willemsen. Ihn soll sie im Oktober am Set ihres Films „Misfit“ kennengelernt haben. Mit seinen erst 29 Jahren ist er deutlich jünger als Sylvie selbst – und als ihre bisherigen Partner: Der Hamburger Dermatologe Sander Klieverik, mit dem die 40-jährige Sylvie im Frühjahr liiert war, war acht Jahre jünger als sie. Darauf folgte im Juni der spanische Geschäftsmann Manuel Campos Guallar, der zwei Jahre älter war als sie. Jetzt also ein elf Jahre jüngerer Mann – doch das Alter dürfte der Ex-Spielerfrau derzeit egal sein. Hauptsache, er bietet ihr eine starke Schulter zum Trost an – denn den braucht Sylvie bei den miesen Quoten und Kommentaren zu ihrer Show. Und als Filmproduzent kennt er sich mit Quoten und Kritiken immerhin aus...

Sylvie Meis und Bart Willemsen machen ihre Liebe offiziell

Das Getuschel um ihre neue Liebe scheint und Bart Willemsen jedoch nicht zu interessieren. Bei postete sie jetzt das erste Liebes-Selfie, garniert mit einem roten Herz. So ein schönes Paar! Sicherheitshalber schaltete Sylvie die Kommentarfunktion unter dem Bild jedoch aus...