Sylvie Meis: Liebes-Drama mit ihrem Bart Willemsen

Blonde, sonnengesträhnte Haare, gebräunte Haut, dazu eine sexy Kombination aus Glamour und Sportlichkeit – wenn man sich so bei inszeniert, kann es gut sein, dass man immer wieder Likes von Sylvies Lover Bart Willemsen (29) bekommt... Denn der klickt gern fremd!

Der Jung-Produzent ist ganz offensichtlich einer der Männer, die ein klar definiertes weibliches Beuteschema haben. Und ja, entspricht dem Bart’schen -Ideal vollumfänglich. Aber sie ist nicht die Einzige: Auf Instagram versorgt der muntere Holländer vom Topmodel bis zur Möchtegern-Influencerin diverse schöne Frauen mit regelmäßigen Herzchen-Klicks. Was alle gemeinsam haben: Sie sind Typ Meis, aber in jünger.

Ist Sylvie Meis' neuer Freund ein Model-Jäger?

Dass Sylvie Meis von der Internet-Pirsch ihres Lovers genervt ist, kann man sich denken. Braucht der Kerl nach drei Monaten Liebe echt hordenweise niederländische Bikini-Babes im Insta-Abo? Wo er doch das geradezu unfassbare Glück hat, quasi die Mutter aller Holland-Hotties an seiner Seite zu haben. Ein echter Frechdachs! Und Sylvie hätte sicher auch ein paar Vorschläge, wie Bart seine nicht gerade knapp bemessene Freizeit sinnvoller verbringen könnte, als mit der Computermaus Strandhasen durchzuklicken. Mit Sport nämlich! Denn so sehr sie dem optischen Ideal ihres Lovers entspricht – umgekehrt ist da noch ganz viel Luft nach oben! Schon im Miami-Urlaub mokierte sie sich angeblich über seinen Mucki-Mangel. Sylvie steht auf straffe Jungs – und macht keinen Hehl daraus. Und auch bei Bart bleibt sie hart: Wer an ihrer Seite bleiben will, muss den Hintern hochkriegen!

Erste Liebes-Krise bei Sylvie und Bart?

Genau das war seit dem Urlaub offenbar (Streit?-)Thema zwischen den beiden. Sylvie, die eisenhart sechsmal die Woche hüpft, springt und sportelt, dürfte genervt gewesen sein von der Bequemlichkeit des Bewegungsmuffels Bart. Und das hat sie offenbar so deutlich gemacht, dass er jetzt doch die Beine in die Hand nahm: Seiner anspruchsvollen Freundin zuliebe buchte er sich ein paar Tage im Body-Bootcamp. Bis zum Sylvie-zertifizierten Sixpack ist es noch ein langer Weg, aber der Wille zählt. Und schwitzen ist doch irgendwie angenehmer als streiten. Dass es Zoff gegeben hat, lässt auch eine Insta-Botschaft von Sylvie vermuten. „Wann kommst du endlich wieder?“, fragt sie ihren Freund in einem Kommentar. Und die superstrukturierte Sylvie hat sicher nicht vergessen, das Wiedersehen mit ihrem Süßen im Kalender zu notieren. Klingt eher so, als hätten die beiden sich nicht mit Küsschen, sondern mit Krach voneinander verabschiedet. Umso besser, wenn beide sich körperlich tüchtig abreagieren. Und beim nächsten Glamour-Event strahlen sie dann frisch geföhnt und fröhlich vom roten Teppich.