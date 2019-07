Sylvie Meis: Liebes-Hammer! Ist ER ihr neuer Lover?

Es wird nicht ruhig bei ! Seit der Trennung von geht es in ihrem Liebesleben drunter und drüber. Immer wieder hat Sylvie einen neuen Mann an ihrer Seite, der mit ihr gemeinsam durchs Leben gehen möchte. So auch jetzt...

Barbara Meier: Sie schickt Grüße aus den Flitterwochen

Sylvie Meis und Bart gehen getrennte Wege

Obwohl Sylvie Meis und der niederländische Filmproduzenten Bart Willemsen ein absolutes Traumpaar abgaben, war die ihre Liebe nicht von Dauer. So gab die vor einigen Wochen das traurige Beziehungs-Aus der beiden bekannt. Für Sylvie jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken. Wie es nämlich jetzt heißt, soll sie ihr Herz bereits wieder vergeben haben.

Sylvie Meis: Ist ER ihr neuer Lover

Wie nun durch " " berichtet wird, wurde Sylvie angeblich dabei gesichtet, wie sei mit einem neuen Mann an ihrer Seite engumschlungen durch St. Tropez spaziert ist. Bei ihrem Auserwählten handelt es sich um den deutschen Künstler Niclas Castello. Die beiden sollen sich Anfang Juni auf der Hochzeit von und Klemens Hallmann in Venedig kennen gelernt haben. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Sylvie gab dazu bis jetzt noch kein Statement ab.

Alle Zeichen in Sylvies Leben stehen momentan auf Liebe: