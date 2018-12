Sylvie Meis: Liebes-Schock! Pikante Enthüllung um Freund Bart

Die -Dessous-Show ist durchgestanden, das Schlüpper-Model ist ausgesucht. Da blieb (40) endlich Zeit, eine andere Neubesetzung zu verkünden: Die Stelle als knackiger Kerl an ihrer Seite ist vergeben. InTouch berichtete ja schon von der Liaison mit Bart Willemsen, aber tusch! Trara! Jetzt macht es Miss Meis persönlich offiziell.

Der Filmproduzent hat die Probezeit überstanden, seine Qualifikationen überzeugen: gut gebaut, gut aussehend, gut angezogen. Und vor allem: jung! Sexy straffe 29 erst! Trendy Sylvie weiß, dass lendenstarke Lover unter 30 der letzte Schrei sind. So hip ist keine Handtasche. Aber: Achtung! Ihr fescher Fang gilt als Flirt-Profi. Vielleicht hat sich Sylvie Meis deshalb so beeilt, der Welt mitzuteilen, dass ER zu ihr gehört.

Erlebt Sylvie Meis wieder eine Liebes-Pleite?

Auf ihrem mit Herzchen verziertem Insta-Liebes-Posting hält sie den hotten Holländer stolz im Arm, sogar seine smart gekämmte Gelfrisur scheint farblich auf sie abgestimmt. „Ich bin schnell gelangweilt“, gestand sie dieses Jahr in einem Interview. Langweilig ist ihr Neuer bestimmt nicht: Da nimmt sie die Gefahr gern in Kauf. Das prickelt nämlich mehr als busy und beherrscht – so wie ihr letzter Ex, der 42-jährige Geschäftsmann Manuel Campos Guallar (42). Und so ein Social-Media-freudiger Jungspund macht sicher auch viel bessere Sylvie-Shots für Insta – und dafür wird sie ihn sicher noch mehr lieben.