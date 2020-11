Sylvie Meis: Mode-Hammer! Sie bringt ihre eigene Kollektion für Aldi raus!

Wie nun in einer offiziellen Pressemitteilung des Discounters berichtet wird, ist die Kollektion von Sylvie ab dem 16. November in allen Aldi Nord und Aldi Süd Filialen erhältlich: "Es gibt kein schöneres Gefühl, als sich in seiner Wäsche rundum wohlzufühlen", erklärt die 42-Jährige über ihre eigene Lingerie-Linie in Kooperation mit der Supermarktkette. Die Kundinnen können dabei zwischen Pyjamas, Nachthemden, BHs sowie passenden Slips und Morgenmäntel wählen. Doch es ist nicht das erste Mal, dass Sylvie Unterwäsche designt...