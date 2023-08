Sylvie Meis nach Einbruch: Der Wahnsinn ist noch nicht vorbei!

Sylvie Meis muss nach diesem Einbruchs-Fiasko wirklich schockiert gewesen sein. Denn was die Polizei Hamburg vermutet: Dieser Coup muss von langer Hand geplant worden sein! Denn während die Moderatorin Sommer, Sonne, Strand auf der Urlaubsinsel Ibiza genoss, verschafften sich die Täter über ein Baugerüst am Nachbarhaus Zutritt in ihre Wohnung in Hamburgs Nobelstadtviertel Eppendorf. Ihr Ziel: Das Ankleidezimmer von Sylvie Meis. Dort stahlen sie Luxus-Handtaschen der Marken Chanel und Hermès. Für die Moderatorin ein Verlust von insgesamt rund 800.000 Euro!

Nun sucht die Hamburger Polizei nach Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben. Überall in der Nachbarschaft des Tatortes hängen Plakate mit Zeugenaufrufen, wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet. Außerdem ist darauf eine Art ausziehbare Teleskopleiter abgebildet, die die Täter für den Einbruch verwendet haben sollen. "Können Sie Hinweise zur Tat, der abgebildeten Leiter oder dem Verbleib des Stehlgutes geben?“, soll es auf den Aushängen heißen.

Ob Sylvie Meis ihre gestohlenen Handtaschen jemals wiedersehen wird, ist fraglich. Doch wenn die Täter hinter Schloss und Riegel sitzen würden, könnte sie nachts sicher wieder besser schlafen...