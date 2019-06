Sylvie Meis: Peinlich! Das lief wirklich mit Bonez MC

Reddit this

Was läuft denn da zwischen und Bonez MC? Das fragten sich die Fans, als der Rapper vor kurzem ein Selfie von sich und der 41-Jährigen auf seinem -Account veröffentlichte. Es sah ganz so aus, als hätten die beiden ein Date. Nun verrät die 41-Jährige allerdings, was wirklich dahinter steckt!

Sylvie Meis: Botox-Schock! Sie ist kaum wiederzuerkennen

Sylvie erkannte Bonez MC nicht

Im aktuellen Podcast von verrät Sylvie, dass der 33-Jährige sie vor einigen Jahren für ein Foto ansprach, sie ihn allerdings nicht erkannte. "Da war ein großer Mann, der mich aus dem Nichts für ein Selfie angesprochen hat", berichtet sie von ihrer ersten Begegnung. "Ich habe gedacht, ich habe mit einem random guy ein Selfie gemacht.“ Danach sprach er sie noch einmal an der Hamburger Alster an und bat um ein Foto.

Doch auch beim dritten Treffen erkannte die Moderatorin den Rapper nicht. Und dann wurde es richtig unangenehm! "Da war ich beim Basketball, ich sitze in der ersten Reihe, gucke nach rechts und sehe eine Gruppe Männer", so Sylvie. "Viele Leute kommen zu mir und wollen Selfies machen, viele sind aber aus dem Häuschen bei dieser Gruppe Männer.“ Ein Fan klärte die ahnungslose Niederländerin auf.

„Ich sehe da einen großen Mann sitzen und sage ihm: 'Ich habe gehört, ihr seid Rapper?'", erinnert Sylvie sich zurück. Als Antwort bekam sie einen abwertenden Blick und eine Erklärung: "Ich habe dir doch geschrieben. Ich bin's, Bonez.“

Das sei einer der peinlichsten Momente in ihrem Leben gewesen, so Sylvie beschämt. "Weil ich es zum dritten Mal nicht kapiert habe."