Sylvie Meis: Jetzt spricht sie Klartext! So geht es ihr vor dem Start von Let's Dance wirklich!

Heute Abend startet Let's Dance in eine neue Runde. Auf eine Person werden dabei alle Tanz-Fans jedoch vergeblich warten: Sylvie Meis! Wie erst kürzlich bekannt gegeben wurde, wird Victoria Swarovski die Moderatoren-Rolle von Sylvie übernehmen. Ein Schock für alle eingefleischten Let's Dance-Fans. Sylvie gehörte schließlich in der Tanz-Show schon fast zum "Inventar". Verständlich also, dass sich viele Fans fragen: Wie geht es Sylvie kurz vor dem Start der Show?

Pünktlich zum Show-Start von Let's Dance spricht Sylvie nun in einer rührenden Botschaft Klartext! Dabei beweist sie: Trotz Let's Dance-Aus ist sie in Gedanken bei ihren Ex-Kollegen und den Promi-Teilnehmern. So schreibt sie bei "Instagram: "Ich wünsche der gesamten Let's Dance-Familie einen fantastischen Start heute Abend! Ich vermisse euch alle."

Der Post zeigt Sylvie kurz nach ihrer Krebstherapie. In Bezug darauf ergänzt sie: "Dieses Bild symbolisiert für mich die Hoffnung und Ermutigung, die Let's Dance mir gab, nachdem ich mich vom Krebs erholt hatte und ich habe seitdem nie zurückgeschaut!"

Sylvie Meis: Liebevolle Worte an Victroia Swarovski

Doch auch für Victoria findet Sylvie rührende Worte! So wünscht sie ihrer Nachfolgerin für ihren Start bei Let's Dance alles Gute. Sylvie schreibt: "Außerdem wünsche ich Victoria Swarovski ein erfolgreiches Debüt." Ehrlich Worte, die zeigen: Sylvie ist ein absoluter Herzensmensch! Ob sie die Show heute mitverfolgen wird, erwähnt Sylvie allerdings nicht. Ist zu hoffen, dass ihre Glückwunsche Victoria und Co. noch rechtzeitig erreichen werden.