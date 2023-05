Sylvie Meis: Rosenkrieg nach dem Ehe-Aus! Es geht ums liebe Geld

Bei einem Essen in Miami zog Sylvies Ex-Mann Niclas Castello vor Kurzem böse über seine Ex-Frau her: Er zeigte sich wütend und schwer enttäuscht, denn unter anderem soll sie angeblich Geld von ihm fordern. Grund des Streits soll ein Investment rund um den sogenannten "Castello Coin" sein, also die Kryptowährung, deren Namensgeber und Markenbotschafter der Künstler ist.