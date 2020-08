Sylvie Meis: Schlimme Krise im Liebes-Urlaub nur einen Monat vor der Hochzeit

Die Sonne lachte, die Wellen rauschten, es waren Tage wie im Paradies am Strand von St. Tropez. Doch so sehr sich Sylvie Meis (42) auch bemühte, so ein richtiges Urlaubs-Feeling wollte sich nicht einstellen: Die Meis wirkte angespannt, ihre Blicke waren oft abwesend. Kein Wunder: Kurz vor dem Liebes-Urlaub mit ihrem Verlobten Niclas (42) musste die Moderatorin eine furchtbare Trennung verkraften – die von ihrem geliebten Sohn Damián, der sich mit 14 Jahren entschieden hatte, zu seinem Papa Rafael van der Vaart (37) ins dänische Esbjerg zu ziehen.

Beim Abschied sah man Sylvie deutlich an, wie schwer es ihr fiel, ihn gehen zu lassen. Sie umarmte ihn immer wieder, drückte ihn fest an sich. „Ich habe eine Woche lang geweint. Tag und Nacht“, hatte Sylvie in „Bild“ gestanden. Und genau diese tiefe Traurigkeit und die verletzten Mutter-Gefühle schienen sie jetzt am Strand einzuholen – doch Sylvie war offenbar fest entschlossen, sich zusammenzureißen und weiter zu funktionieren!

Sylvie Meis plagen viele Sorgen

Schließlich ist die Holländerin nicht nur Herzblut-Mama, sondern vor allem: Business-Frau. Vermutlich war ihr überhaupt nicht danach zumute, trotzdem posierte sie während ihres Urlaubs fleißig für die Fotografen, zog – wie immer! – die ganz große, professionelle Sylvie-Show ab, als wäre nie etwas gewesen. Und auch in den sozialen Medien gönnte sich die Influencerin keine Pause, lud fleißig Werbe-Postings hoch und versorgte ihre 1,3 Millionen Follower mit perfekten Pics in knappen Bikinis oder luftigen Sommerkleidchen. Natürlich merkt man ihr den Schmerz auf diesen Bildern nicht an…