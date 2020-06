Sylvie Meis schmückt schon ihren Weihnachtsbaum

Im schicken Etuikleid und High Heels hängt sie liebevoll jede einzelne Kugel an die riesige Tanne. Stolz präsentiert sie ihren Girlie-Traum in pink auf Facebook.

„Santa Baby... It's Time to decorate the Christmas tree“, schreibt sie unter ihren Schnappschuss.

Ihre Fans sind begeistert von Sylvies Werk: „Das nenn ich mal einen Weihnachtsbaum“ und „Wow, das ist mal ein schöner Baum. Tolle Farbwahl“, lauten die Kommentare.

Doch Sylvies Outfit sorgt für Gelächter. „Ich schmücke meinen Baum auch immer in High Heels! Man muss ja oben ran kommen ;)“, schreibt eine Userin.