Sylvie Meis: Sensationeller Neuanfang mit 40!

Zack - da ist sie. Und hat ihre Fans nicht enttäuscht. Die klebten nämlich schon seit heute Morgen an ihren Bildschirmen und warteten auf ein Lebenszeichen der ehemaligen Spielerfrau, die heute 40 Jahre alt geworden ist. Und siehe da: Das Lebenszeichen ist heiß, verrucht - und über drei Bilder bei Instagram groß. Genauso groß ist auch die Ankündigung, die die Moderatorin auf ihrem Profil macht...

Let's Dance 2018: Sylvie Meis will jetzt Victoria Swarovski beistehen!

Sylvie Meis: Sie wurde 40!

Ihre Kritiker können sagen, was sie wollen. Eines muss man der Blondine lassen: Sie weiß, wie's geht. Sie weiß ganz genau, wie man mit gutem Aussehen Werbung machen und Geld verdienen kann. Und wie man die Fans bei Laune hält! Schon gestern verloste sie Drinks von "regularbeauty", um die sich die weiblichen Follower regelrecht rissen. Und um ihnen möglichst viel Sylvie bieten zu können, krönte sie nicht nur ihren Geburtstag - sondern machte gleich stolze sieben Tage zu ihrer Ehrenwoche.

Sylvie feiert eine Woche Geburtstag und sich selbst gleich mit Instagram 1misssmeis

"Sweet dreams are made of this... Celebrating my #40andfabulous birthday with my family & friends and feeling so blessed", schreibt sie dazu. Sich selbst "fabulous" zu nennen - kann man machen, wirkt aber ein bisschen verzweifelt. Hat sie etwa an ihrem Alter zu nagen? Schließlich wurde sie dieses Jahr nach sieben Staffeln durch Victoria Swarovski ersetzt - und die ist süße 24. Vor einigen Tagen sagte die Blondine noch: "Das Gute ist, dass wir alle älter werden. Frauen in meinem Alter, oder mit 50 oder 60, wollen sich immer noch weiblich fühlen, die sind sexy, die sind gereift, und die haben Geld auszugeben." Genau, am besten an das Model persönlich, denn neben einer Deichmann-Schuhkollektion hat sie noch eine Unterwäsche-Kollektion und eine Marketingberatung.

Sylvie Meis: Große Ankündigung

Was kann sich da noch einreihen in diese Abfolge erfolgreicher Unternehmungen? Das fragen sich natürlich auch die stolzen 840 Tausend Follower. Zum letzten Bild schreibt sie: "But there is so much more to come". Da sie ein echter Marketingprofi ist, weiß sie natürlich, wie man sich interresant macht und beendete diese Ankündigung vorerst mit "Sylvie's out". Daher dürfen die Fans gespannt sein, wann Sylvie wieder "in" ist und was auf ihre Ankündigung folgt...