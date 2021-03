Sylvie Meis: Sensationelles TV-Comeback

Die Niederländerin wird wieder in der Prime Time zu sehen sein. Allerdings nur für eine Sendung. Und zum Leid vieler Fans, wird es nicht "Let's Dance" sein.

Die 42-Jährige wird an der Show "Quiz ohne Grenzen" teilnehmen. Ausgestrahlt wird die am 3. April um 20.15 Uhr im Ersten. Und sie wird nicht der einzige Promi sein. Auch Stars wie Dagi Bee, Giovanni Zarrella, Sky du Mont und David Garrett sind mit dabei.

Insgesamt sind es acht Promis, die sich zum Duell treffen und am Ende wird sich zeigen: Wer ist der oder die schlauste in Europa? Wie sich Sylvie in der Show behaupten wird? Man darf gespannt sein...

