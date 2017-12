Kürzlich wurde bekannt, dass Sylvie Meis bereits seit einiger Zeit von Charbel Aouad getrennt ist. Darüber scheint die 39-Jährige allerdings nicht (mehr) besonders traurig zu sein und genießt das Leben lieber in vollen Zügen.

Auf ihrer Instagram-Seite zeigt die hübsche Holländerin, was ihr Ex nun alles verpasst. Mit heißen Bildern ihrer neuen Bikini-Kollektion heizt sie ihren Fans ordentlich ein. „Was für ein traumhafter Körper“, schwärmt ein Follower in den Kommentaren.

Während die Trennungs-Schlagzeilen in Deutschland immer lauter werden, ist die TV-Moderatorin nach Miami geflogen, um dort einige entspannte Tage am Strand zu verbringen. Sylvie ist eben eine echte Kämpferin und lässt sich von Rückschlägen nicht unterkriegen!