Sylvie Meis: Sie hat jetzt einen "neuen" Bart!

Reddit this

In ihrer neuen Beziehung hat Moderatorin Sylvie Meis immer das letzte Wort – zumindest, was die Outfits ihres Liebsten Bart Willemsen angeht…

Schlabbrige Hoodies, ausgewaschene Jeans oder neonfarbene Sneaker? Die sind für Sylvie Meis’ Freund Bart Willemsen (29) ab sofort tabu! Denn während der Regisseur vor seiner Beziehung mit Sylvie nicht sonderlich viel Aufwand mit seinen Klamotten betrieb und am liebsten in bequeme Sachen schlüpfte, wird er nun von oben bis unten aufpoliert, und zwar von der Fashion-Queen höchstpersönlich!

Die Moderatorin hat Bart einen neuen Look verpasst – und ab sofort das letzte Wort, wenn es um seine Outfitwahl geht: „Klar trifft er die meisten modischen Entscheidungen selbst, aber ich habe da immer noch ein bisschen meine Finger im Spiel“, verrät sie im Interview mit der „Hamburger Morgenpost“.

Sylvie Meis stylt ihren Freund um

Seit seinem Umstyling geht Sylvies Liebster nur noch in edlen Hemden, stylischen Chinohosen und schicken Loafern vor die Tür – wie zuletzt auch bei der Premiere ihres gemeinsamen Films „Misfit“. Und zugegeben: Der neue -Knigge steht ihm sogar ganz gut! ist eben ein Profi: „Wenn es um Kleidung geht, kenne ich mich eben besser aus und helfe gern ein wenig nach“, sagt sie selbst.

Sylvie Meis und Bart Willemsen: Bittere Bruchlandung

Um ihren Schatz so behutsam wie möglich auf seine optische Verwandlung vorzubereiten, setzte die 40-Jährige auf einen Trick: „Man muss es einfach ansprechen und Tipps geben, die im besten Fall hängen bleiben. Ich sage meinem Freund zum Beispiel: ,Schatz, das würde ich attraktiv an dir finden.‘ Oder lobe: ,Das sieht besonders sexy aus.‘“ Auch ein gemeinsamer Einkaufsbummel durch ihre Lieblings-Boutiquen schadet nie, weiß Sylvie. Und ihre Fashion-Tour zeigt Erfolg! Mittlerweile fragt Bart schon von selbst: „Schatz, wo können wir shoppen gehen? Was ist gerade in?“ Nur bezahlen muss er noch selbst…