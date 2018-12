Reddit this

Sylvie Meis: So schwärmt sie von Freund Bart

Sie will ihr Liebesglück mit der Welt teilen!

Erst gestern Abend machte es offiziell: Nach anhaltenden Beziehungsspekulationen bestätigte die blonde Moderatorin ihre neue Romanze mit dem niederländischen Produzenten Bart Willemsen!

In einer Frage-Antwort-Runde mit ihren Fans stellte sich Sylvie jetzt den wissbegierigen Fans und schwärmte in den höchsten Tönen von ihrem neuen Mr. Right!

Frisch verliebt: Sylvie Meis küsst ihren Freund Bart Willemsen. Instagram / Sylvie Meis

Sylvie Meis: Das schätzt sie besonders an ihrem Freund Bart

In einem -Live- vor dem Finale des "Supertalents" schwärmte Sylvie von ihrem neuen Partner Bart und erklärte, dass besonders der gemeinsame Showbusiness-Hintergurnd ein großer Vorteil sei:

"Mein Freund ist auch in dieser Welt und er weiß natürlich auch, wie das alles so funktioniert."

"Ich finde das toll, dass er sich so sich beruflich so gut auskennt mit meiner Welt. Ich brauche da nichts zu erklären", freut sich die "Supertalent"-Jurorin weiter.

Sich so öffentlich über ihr neues Liebesglück zu äußern, sei dabei doch etwas Neues für die schöne Holländerin:

"Es ist ungewohnt für mich, darüber zu sprechen. Ich bin ein bisschen verlegen", so Sylvie Meis.