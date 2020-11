Sylvie Meis: Tränen-Drama! Ihre Welt ist zusammengebrochen

Sie könnte eigentlich soooo happy sein! Bei Sylvie Meis läuft es gerade richtig gut. Sie ist beruflich an der Spitze und hat auch privat ihr Glück gefunden. Erst vor wenigen Wochen hat sie den Künstler Niclas Castello geheiratet - in einer romantischen Zeremonie in Florenz.

Doch zuvor flossen unzählige Tränen, wie sie nun verrät.