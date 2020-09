Sylvie Meis: Traurige Neuigkeiten vor der Hochzeit!

Wie Sylvie nun berichtet, hat sie manchmal noch große Angst, wenn sie an ihren großen Tag denkt. So erklärt sie gegenüber "Brisant": "Klar habe ich Sorgen. Aber ich versuche auch, einfach eine Braut zu sein, die sich freut, ihre große Liebe zu heiraten. Und das ist so ein Ding dieses Jahr, 2020 ist ein komisches Jahr, das wissen wir alle, und wir versuchen einfach, das Beste draus zu machen." Oh je! Doch zum Glück, lässt sich Sylvie die Freude auf ihren großen Tag nicht vollständig verderben...