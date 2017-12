Erst im Mai verkündete Sylvie Meis die Verlobung mit Charbel Aouad. Jetzt ist schon wieder alles vorbei: Die "Let's Dance"-Moderatorin hat sich von dem Geschäftsmann getrennt!

Sylvie Meis und Charbel Aouad haben sich nun wieder getrennt. Schon seit Oktober gehen die beiden getrennte Wege. Das Management hat das Liebes-Aus offiziell bestätigt.

"Sylvie Meis und Charbel Aouad haben uns gebeten, Sie darüber zu informieren, dass sie sich bereits vor einigen Monaten getrennt haben. So sehr sie es sich gewünscht haben, lassen sich ihre Lebensmittelpunkte nicht so vereinbaren, wie es ein gemeinsames Leben erfordern würde", erklärte eine Sprecherin gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Vor drei Jahren hat sich das Paar in Miami kennengelernt. Im Jahr 2016 zeigten sich die beiden erstmals zusammen, in diesem Jahr folgte die Verlobung - und nur wenige Monate später die Trennung. In ihrer Beziehung gab es jedoch einige Hürden: Während er in Dubai wohnt, lebt Sylvie Meis in Hamburg. Hinzu kam, dass beide einen vollen Terminkalender haben.