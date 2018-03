Sylvie Meis: Überraschende Liebes-News um ihren neuen Freund!

Gerade zeigte sich Sylvie wieder mit demselben Begleiter – und dieses Mal macht sie kein Versteckspiel draus...

Na, das ging aber schnell! Schon vor zwei Monaten hatten exklusive InTouch-Fotos Sylvie Meis (39) gezeigt, wie sie mit einem Unbekannten nach einem Besuch im Hamburger Restaurant „Palazzo“ in einem Taxi nach Hause fährt. Und mit genau jenem Mann – unverkennbar der Lockenschopf, den man letztes Mal nur unscharf und im Halbdunkel im Auto sehen konnte – war Sylvie vor wenigen Tagen wieder unterwegs. Gemeinsam verließen die beiden das Szene-Lokal „Nikkei Nine“ mit japanisch-südamerikanischer Küche im noblen „Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten“ an der Hamburger Binnenalster.

Es wird ernst mit ihrem Neuen!

Und im Vergleich zum letzten Mal ersparten sie sich (und uns) die Versteckspielchen, betraten und verließen das Restaurant gemeinsam. Sylvie hakt sich offen bei ihrem Begleiter ein, sie halten Händchen, er hält ihr die Autotür auf. Es scheint, als sei nach zwei Monaten des heimlichen Datings jetzt klar: Es passt, wir verstehen uns gut, das könnte Zukunft haben – und das kann ruhig jeder sehen. Doch wer ist der Mann, der Sylvie nur sechs Monate nach der geplatzten Verlobung mit Unternehmer Charbel Aouad wieder zum Strahlen bringt?

Nach InTouch-Informationen handelt es sich bei Sylvies Begleiter um einen Hamburger Arzt, der wie sie aus Holland kommt und in den Dreißigern ist. Jung, attraktiv, erfolgreich – ein Mann, der bei Sylvie mithalten kann und genau deshalb perfekt in das Beuteschema der Moderatorin passt. „Vielleicht treffe ich meinen Traummann noch, vielleicht auch nicht. Ob ich drei, hundert oder nur ein Date habe, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich bin so was von im Reinen mit mir“, betonte sie vor Kurzem noch in den niederländischen Medien. Ob er jetzt der Traummann ist? Wer weiß. Als InTouch sie auf die neuen Bilder anspricht, sagt Sylvie nur so viel: „Ich bin im Moment total happy. Und das darf ruhig jeder sehen!“