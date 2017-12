Sylvie Meis: Überraschendes Show-Comeback

Erst kürzlich wurde Sylvies Karriere-Aus bei der Tanzshow "Let's Dance" bekannt gegeben. Die Fans waren geschockt! Doch jetzt die Wende! Wie es heißt, wolle Pop-Titan Dieter Bohlen Sylvie zurück zu "Das Supertalent" holen. Diesmal allerdings nicht als Jurymitglied.

Syl­vie Meis: Bitteres Trennungs-Drama!

Sylvie Meis Karriere-Aus bei "Let's Dance"

Für sieben Jahre stand Sylvie Meis für die beliebte Tanzshow "Let's Dance" als Moderatorin vor der Kamera. Kürzlich wurde ihr Karriere-Aus bekannt gegeben. Im Frühjahr 2018 wird erstmal ihre Nachfolgerin Victoria Swarovski das Publikum durch die Tanz-Akts begleiten. Wie jetzt allerdings bekannt wurde, soll Sylvie demnächst wieder bei "Das Supertalent" zu sehen sein. So soll es jedenfalls Pop-Titan Dieter Bohlen planen.

Sylvie Meis zurück zu "Das Supertalent"

Wie bekannt wurde, soll Musiklegende Dieter Bohlen ein "Das Supertalent"-Comeback von Sylvie planen. So berichtet es "Bild". Die hübsche Blondine saß bereits in der Jury der Talent-Show. Jetzt will Dieter sie als Moderatorin haben. Ob Sylvie eine Rückkehr bei "Das Supertalent" in Erwägung zieht, ist noch nicht bekannt. Der neue Job könnte ihr jedoch sicherlich helfen, über ihre Trennung hinwegzukommen.