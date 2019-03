Sylvie Meis und Bart Willemsen: Baby- und Hochzeits-Sensation!

Seit ihrer Scheidung von Profi-Kicker (36) sucht (40) vergeblich nach ihrem neuen Traumprinzen. Sie verliebt sich, sie trennt sich. Das geht seit sechs Jahren so. Jetzt aber hat sie mit Bart Willemsen (29) ihr großes Glück gefunden – und plant bereits den nächsten Schritt.

Sylvie Meis träumt von einem Baby

Aus ihrem Wunsch, noch einmal Mama zu werden, macht Sylvie kein Geheimnis: „Ich möchte gern noch ein Baby haben.“ Doch nach ihrer Brustkrebs-Diagnose rückte das Kinderthema in weite Ferne. „Ich bin seit zehn Jahre krebsfrei und das macht mich glücklich! Aber bei jeder Nachuntersuchung habe ich panische Angst“, gesteht die Niederländerin.

Mit ihrem Bart hat sie jetzt wieder jemanden an ihrer Seite, der ihr Kraft schenkt. Auch wenn die beiden erst seit fünf Monaten ein Paar sind, meint Sylvie Meis es ernst. Sie hat dem Filmproduzenten sogar schon Sohn Damián (12) vorgestellt. Und plötzlich ist auch von Hochzeit und Baby die Rede: „Wir genießen unsere Liebe und schauen, was so passiert“, verrät Sylvie verheißungsvoll: „Wie heißt es so schön: Sag niemals nie…“