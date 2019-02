Sylvie Meis und Bart Willemsen: Mega Zoff im Restaurant!

Reddit this

Sylvie Meis ist heiß auf „ganz in Weiß“ – und das muss ihren Lover Bart Willemsen ziemlich unter Druck setzen. Flieht er jetzt?

Sonntagnachmittag in Hamburg, ein Hauch von Frühling. Vor einem Café im feinen Eppendorf aber scheint dicke Luft zu herrschen. Sie hat blonde Strähnen im Haar, Puder auf den Wangen und eine XL-Sonnenbrille auf der Nase – klar, das ist (40) mit ihrem Freund Bart Willemsen (29). So auffällig unauffällig, dass Paparazzi eifrig knipsen. Ob Bart das auf den Senkel geht?

Ist Bart genervt von Sylvies Liebes-Druck?

Ständig posen, posten und performen – Sylvie Meis macht auch aus dieser Beziehung eine Show. Keine Zeit für klärende Worte: Für Sylvies nächstes Insta-Pärchen-Posting geht es nämlich an die Alster. Los, lächeln, Bart! Und auch verbal gibt sie jetzt Gas, bringt das „H“-Wort ins Spiel! Hochzeit! „Ich habe gesagt: Schatz, jetzt sind wir fast verheiratet, weil ich dich auf gepostet habe“, flötet sie in einem Interview. Klar, dass alle jetzt eine Blitz-Verlobung erwarten. Nach nicht mal sechs Monaten Beziehung! Bart wäre nicht der Erste, der bei so viel Druck kalte Füße bekommt. Trotz Frühlingsluft.