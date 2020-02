Sylvie Meis und Niclas Castello: Bittere Fotos vor der Hochzeit

Reddit this

Nanu, so kennt man die beiden ja gar nicht. Herrscht da etwa schlechte Stimmung? Jedenfalls verströmten (41) und Niclas Castello (41) vorige Woche auf dem Weg zum Pärchen-Lunch nicht unbedingt Strahlelaune. Vor allem er wirkte etwas umwölkt. Hat Sylvie ihren Liebsten etwa auf Diät gesetzt?

Schließlich läuft der Countdown bereits auf Hochtouren. Nur noch wenige Monate trennen Sylvie von ihrer Traumhochzeit! Da ist nichts mehr mit süßem Nichtstun und gedankenloser Futterei. Die Brautkleid-Designerin ist gefunden, und der Braut-Body wird gedrillt. Regelmäßig postet sich Sylvie derzeit aus dem Gym. „Für den Bauch schwöre ich auf einen Mix aus verschiedenen Übungen“, verriet sie gegenüber "Closer". Und auch die Ernährung ist längst großes Thema bei Frau Meis, die nicht nur im Bikini, sondern auch im Brautkleid eine Topfigur machen will. Ihr Last-minute-Schlanktrick? „Ich habe Intervallfasten für mich entdeckt. 8 Stunden darf gegessen werden, 16 Stunden gibt es nichts.“ Klingt nicht gerade nach Spaß. Aber für Sylvie ist die eigene Vorzeigbarkeit bekanntlich bitterer Ernst – ihr Äußeres ist ihr Kapital.

Ihr Liebster hingegen scheint es mit der Ernährung nicht allzu genau zu nehmen. Jedenfalls machte er jüngst im gemeinsamen Urlaub neben der durchtrainierten, superschlanken Sylvie nicht die allerbeste Figur. Vielleicht haben genau diese Fotos ja Niclas’ Künstlerauge beleidigt und seine Sportlust geweckt, zumindest interessiert er sich auf plötzlich für Kirk Myers (40), seines Zeichens Fitnesstrainer der .

Gut möglich, dass auch Sylvie, ob nun willentlich oder unwillentlich, Body-Druck auf den künftigen Ehemann ausübt. Denn wer will schon mit Wohlstandsbäuchlein vor den Altar treten, neben einer makellos gestylten Braut, die bei dieser Gelegenheit sicher gern den (möglichst) perfekten Mann an ihrer Seite hätte? Kleiner Trost für den Diät-Geplagten: Spätestens wenn der Ring am Finger und die Hochzeitstorte angeschnitten ist, darf auch Niclas wieder reinhauen…