Sylvie Meis & Niclas Castello: Jubel-News zwei Monate nach der Hochzeit!

Wie Sylvie nun berichtet, könnte sie sich gut vorstellen, mit ihrem Niclas von Hamburg aufs Land zu ziehen. So erklärt sie nun in der "NDR"-Talkshow: "Also ich bin nicht wirklich ein Stadtmädchen, weil ich bin auf dem Land groß geworden. Und ich würde mich freuen, auch ein bisschen mehr Garten und ein bisschen Ruhe und so zu haben. Und nicht die ganze Zeit die Fotografen vor der Tür wäre schön. Und ja, wir suchen wirklich eine schöne, ein bisschen ländlichere Umgebung." Wow! Was für unerwartete Neuigkeiten. Doch so lange sie noch nichts genaueres realisieren konnten, schwelgt Sylvie weiterhin in ihren Hochzeitserinnerungen...