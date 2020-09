Sylvie Meis und Niclas Castello: Schlimmer Streit vor der Hochzeit

Drohen da etwa Wolken am Liebeshimmel? Sylvie Meis verrät gegenüber "Closer" ein pikantes Detail ihrer Hochzeitsplanung, das viele Fragen aufwirft…

Bei der Präsentation ihrer neuen Brillen-Kollektion für Edel-Optics fällt auf, dass Sylvie nur Augen für eines hat: ihr Handy! Klar, denn alles muss direkt mit ihren rund 1,3 Millionen Followern geteilt werden. Denn als Geschäftsfrau weiß Sylvie: Es geht um Aufmerksamkeit, man muss im Gespräch bleiben!

Umso mehr überrascht es, dass die Social-Media-Queen ausgerechnet bei ihrem bevorstehenden Jawort nichts von Instagram und Co. wissen will! „Mein Handy wird die ganze Zeit im Hotelzimmer bleiben“, versichert Sylvie gegenüber "Closer". Wie bitte? „Ich möchte an diesem Tag ganz bei mir selbst sein“, stellt sie klar. „Ich möchte mich auf meine Hochzeit konzentrieren und nicht auf die Arbeit!“

Sylvies Verlobter meidet die Öffentlichkeit

Sie geht sogar noch einen Schritt weiter: Laut Sylvies Management wird es auch eine Art Handyverbot für die Gäste geben. „Es wird darauf hingewiesen, dass keine Fotos ohne vorheriges Einverständnis der Beteiligten von der Feier oder von Gästen auf Social Media auftauchen sollen“, erklärt uns Sylvies Geschäftspartnerin Marina Coburger. Auch Fotos der Frischvermählten auf dem Cover einer Zeitschrift soll es angeblich nicht geben, nur Einzelfotos von Sylvie in ihrem Brautkleid werden an die Presse gegeben. Also alles ganz anders als damals, bei ihrer ersten Hochzeit mit Fußballer Rafael van der Vaart (37). Da sonnte sich Sylvie noch ausgiebig im Blitzlicht der Fotografen, die Bilder füllten später sämtliche Klatschspalten.