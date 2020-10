Sylvie Meis & Niclas: Zuckersüße News kurz nach der Hochzeit!

Wie Sylvie jetzt berichtet, ist sie von ihrer Trauung mit Niclas immer noch ganz hin und weg. So verrät sie gegenüber "RTL": "Für mich als Mutter war es ein unglaublicher Moment, dass Damian mich zu Niclas geführt hat. Also die Ruhe und das Selbstbewusstsein, mit dem er das gemacht, und was er mir gesagt hat in diesem Moment, war einfach wirklich ein Traum. Und dann natürlich unser persönliches Eheversprechen, was wir ausgesprochen haben aneinander." Wow! Was für eine zuckersüße Beichte! Doch damit nicht genug! Wie Sylvie weiter verrät, haben sie und ihr Niclas schon die nächsten Pläne...