Sylvie Meis verrät ihr Po-Geheimnis

Die Feiertage scheinen an Sylvie Meis (37) wahrlich spurlos vorübergegangen zu sein. Überflüssige Pfunde sucht man an dem Body der schönen Holländerin vergebens. Wie perfekt sie in Form ist, bewies die Moderatorin nun mit sexy Fotos aus dem Fitnessstudio - von vorne und von hinten...

Besonders ihr knackiges Hinterteil sorgt dabei für Aufsehen. Kein Wunder, dass sich viele fragen, ob da wirklich alles Natur ist oder ob Sylvie ein wenig mit Photoshop nachgeholfen hat.

Nun verriet die Ex-Spielerfrau jedoch, wie viel Arbeit wirklich in ihrem Körper steckt. Sylvie hält sich an ein striktes Workout-Programm aus Cardio- und Krafttraining, außerdem macht sie zweimal die Woche Elektro-Myo-Stimulations-Training, bei dem die Muskulatur mit leichten Stromstößen angeregt wird. "Das ist, denke ich, auch der Grund für meinen Po", erklärte sie gegenüber "bild.de".

Bei so hartem Training kann man sicher getrost auf Photoshop verzichten...