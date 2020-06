Sylvie Meis vs. Sabia Boulahrouz: Irres Instagram-Battle

Seit Sabia auch bei Instagram ist, eröffnen sich den beiden Busen-Feindinnen ganz neue Möglichkeiten der Kriegsführung. Sylvie hat bereits den Anfang gemacht, indem sie das legendäre Silvesterfoto mit ihren neuen besten Freunden nachstellte. Nun legte sie noch mal nach.

Was ist passiert? Sabia hatte ein an sich ganz harmloses Selfie gepostet mit dem Kommentar: "Rainy day in Hamburg." Keine halbe Stunde später antwortete Sylvie mit dem gleichen Spruch: "Rainy day in Hamburg." Sie postete dazu allerdings ein heißes Fitness-Selfie, auf dem ihr durchtrainierter Waschbrettbauch zu sehen ist.

Während Sabia für ihr Bild innerhalb einer Stunde etwa 500 Likes erhielt, bekam Sylvie im gleichen Zeitraum 9.000. Da hat sie also mal wieder bewiesen, wer von ihnen der Star ist.

Möglich natürlich, dass der Spruch-Klau nur Zufall war. Aber an Zufall kann man bei den beiden schon lange nicht mehr so recht glauben...